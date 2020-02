Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 142 km/h statt 70 km/h: Stürmisch in die Tempokontrolle

Bad Driburg (ots)

Bevor am Sonntag das Sturmtief "Sabine" richtig Fahrt aufnahm, war ein 25-Jähriger auf der L 828 in Fahrtrichtung Paderborn besonders stürmisch unterwegs. Der Audi-Fahrer war am 9. Februar gegen 10.50 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle zwischen Neuenheerse und Buke an der Kreuzung Alte Ziegelei aufgefallen. Statt mit den erlaubten 70 km/h war er mit gemessenen 142 km/h unterwegs. Gemäß Tatbestandskatalog drohen dem Bad Driburger Fahrer nun mindestens 440 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot. /nig

