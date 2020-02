Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Überholmanöver zur Vollbremsung gezwungen - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Nur der geistesgegenwärtigen Reaktion eines Autofahrers ist es zu verdanken, dass es bei einem riskanten Überholmanöver auf der K 18 zwischen Brakel und Bossenborn zu keinem Zusammenstoß kam. Ein 62-jähriger Autofahrer war am Mittwoch, 29. Januar, gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 18 von Brakel kommend in Richtung Höxter unterwegs. Er fuhr mit gebotenen Sicherheitsabstand hinter einem Lkw mit Anhänger und einem weiteren Pkw, als hinter ihm in Höhe der Waldschule Modexen ein grauer 3er BMW auftauchte. Der BMW-Fahrer fuhr zunächst dicht auf, setzte dann trotz sichtbarem Gegenverkehr zu einem Überholmanöver an. Als der BMW etwa auf gleicher Höhe mit dem Fahrzeug des 62-Jährigen war, versuchte er, nach rechts einzuscheren, um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden. Dadurch drängte er den 62-Jährigen zur Seite und zwang ihn zu einer Vollbremsung bis zum Stillstand, um einen Unfall zu vermeiden. Der Überholende setzte seine Fahrt allerdings fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem grauen BMW und dessen Fahrer machen können. Sie sollten sich mit der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell