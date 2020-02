Polizei Steinfurt

POL-ST: Geschwindigkeitsübertretung

Emsdetten (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Sinninger Straße ist am Sonntag (09.02.) eine Autofahrerin mit 99 km/h gemessen worden. Erlaubt sind in dem Bereich 50 km/h. Am Ortseingang waren neben der Ortstafel zwei zusätzliche Verkehrszeichen aufgestellt. Zum einem das Verkehrszeichen für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h und das Verkehrszeichen "Achtung Bauarbeiten". Die Fahrerin muss jetzt mit einem Monat Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

