Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Explosion in einem Gebäude

LIenen (ots)

Zurzeit läuft in Lienen, am Diekesdamm, ein Einsatz der Feuerwehr, des THW und der Polizei. In einem Gebäude ist es zu einer Explosion gekommen. Es wurden nach jetzigem Stand fünf Personen verletzt, einige mit schweren Verletzungen. Einsatzbeginn war gegen 11.30 Uhr. Wie es zu der Explosion gekommen ist, steht noch nicht fest. Der Bürgermeister und die Feuerwehr werden zu dem Unglück um 15.30 Uhr bei einem Pressetermin im Haus des Gastes in Lienen erste Informationen geben.

