Polizei Essen

POL-E: Essen: Kioskmitarbeiter (27) mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: In der Nacht zu Montag (30. Dezember) gegen 1 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Raubüberfall in einem Kiosk an der Haus-Berge-Straße. Zahlreiche Streifenwagen wurden alarmiert und begaben sich zur Tatörtlichkeit und unmittelbar in die Fahndung nach zwei mutmaßlichen Räubern. Ein 27 Jahre alter Angestellter arbeitete im Kiosk, als zwei maskierte Männer den Verkaufsraum betraten und mit einem Messer bewaffnet Geld von dem 27-Jährigen forderten. Der Messertäter verdeckte sein Gesicht mit einem schwarzen Schal und drängte den Angestellten in einen hinteren Lagerraum, schlug ihm dort seitlich in den Oberkörperbereich und suchte nach möglicher Beute. Sein Komplize trug eine graue Maskierung und verblieb im Verkaufsraum. Nachdem die Täter eine Geldkassette mit Bargeld fanden, entwendeten sie noch mehrere Zigarettenschachteln und flüchteten mit ihrer Beute aus dem Kiosk in Richtung Jahnplatz, liefen die Straße weiter entlang und bogen nach einigen Metern links auf den dortigen Spielplatz ab. Der 27-Jährige eilte dem Räuberduo hinterher und konnte sehen, dass ein Mann (2. Person) seinen Schal als Maskierung abnahm. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: 1. Person -männlich -zirka 20-25 Jahre alt -schwarze Maskierung -zirka 185 cm groß -"dickliche" Statur -schwarze Wintermütze -beiger Schal -mit Messer bewaffnet -deutsch mit Akzent

2. Person -männlich -zirka 20-25 Jahre alt -graue Maskierung (Schal) -zirka 175cm groß -schlanke Statur -blonde Augenbrauen -blonder Bart -blaue Adidas-Jacke mit weißen Streifen Etwaige Zeugen, die die mutmaßlichen Räuber womöglich bei der Flucht beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 zu melden. /JH

