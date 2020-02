Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle beim Überholen

Schwäbisch Hall (ots)

Schrozberg: Unfallflucht nach missglücktem Überholversuch

Zeugen sucht der Polizeiposten Blaufelden nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 25.02.2020, gegen 07:00 Uhr auf der B 290 zwischen den Abzweigungen nach Bartenstein ereignet haben. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker war von Bad Mergentheim kommend unterwegs und überholte hierbei eine Fahrzeugkolonne, die aus einem Sattelzug, einem Traktor mit Frontlader und einem Tiefladeranhänger, sowie einem Pkw bestand. Während des Überholvorgangs kam dem unbekannten Pkw-Lenker ein BMW eines 30-Jährigen entgegen, der ordnungsgemäß in Richtung Bad Mergentheim unterwegs war. Der Unbekannte scherte kurz vor dem BMW wieder ein, wodurch es zu einem leichten Streifkontakt der beiden Fahrzeuge kam. Nach dem Unfall fuhr der unbekannte Überholer einfach weiter. An dem BMW war ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Der 30-Jährige meldete den Unfall am Donnerstagvormittag bei der Polizei. Der Polizeiposten Blaufelden bitte unter 07953/925010 um Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher.

Fichtenberg: Unfall beim Überholen

Ein 53 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Donnerstag um 13:05 Uhr die Landesstraße 1066 von Unterrot in Richtung Mittelrot. Hierbei überholte er einen vorausfahrenden Sattelzug eines 60-Jährigen, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, scherte der Ford-Lenker unmittelbar vor dem Sattelzug wieder nach rechts ein und streifte diesen, wodurch ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand.

