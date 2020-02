Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Holzstapel angezündet - Zeugen gesucht

Neresheim (ots)

Unbekannte setzten in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, einen ca. 15 Kubikmeter großen Holzstapel in der Lange Gasse in Kösingen in Brand. Der Brand wurde glücklicherweise von einem zufällig vorbeikommenden Feuerwehrmann festgestellt, weshalb die Feuerwehr schnell vor Ort war und den Brand löschte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein daneben befindliches Gebäude wurde nicht beschädigt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel. 07326/ 919001, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell