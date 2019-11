Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 08.11.2019, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, brachen ein oder mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Gestohlen wurden mehrere hundert Euro sowie Goldschmuck. Nachdem ein Zeuge das Kennzeichen eines flüchtenden Autos ablesen konnte und der Polizei meldete, konnten die Polizeibeamten das Auto kurz vor der Zufahrt A 61 zwischen Böhl und Schifferstadt anhalten. In dem Auto saßen ein 31-Jähriger und ein 33-Jähriger. Die beiden Männer gaben an, dass sie mit dem Einbruch nichts zu tun gehabt haben, vielmehr ein Dritter die Tat verübt habe. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein dritter 19-jähriger Tatverdächtige ermittelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem Einbruch und zu einem möglichen Fluchtfahrzeug aussagen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

