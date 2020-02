Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pkw missachtet Vorrang von Lkw

Crailsheim (ots)

Am Freitag gegen 12.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Peugeotfahrer die Schönebürgstraße in Richtung Feuchtwangen. Auf Höhe der Einmündung Am Volksfestplatz wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Mercedes-LKW eines 47-Jährigen, so daß es zum Verkehrsunfall mit ca. 12.000 Euro Gesamtschaden kam. Verletzt wurde niemand.

