Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Containerbrand und Zeugenaufruf

Rems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Samstagnacht gegen 00:18 Uhr befuhr ein Porsche-Panamera-Fahrer die Landstraße 1197 von Fellbach in Fahrtrichtung Ludwigsburg. In der Rechtskurve Höhe Neckartalstraße kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches gerade ein anderes Fahrzeug überholt hatte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Porsche-Fahrer nach rechts ausweichen. Es kam zu einer Berührung mit der Leitplanke. Das andere beteiligte Fahrzeug entfernte sich unerlaubt. Am Porsche entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711/57720 zu melden.

Fellbach: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Am Freitag gegen 15:10 Uhr befuhr eine 71-jährige Ford-Fahrerin die Esslinger Straße in Richtung Untertürkheimer Straße. Aufgrund einer medizinischen Ursache sackte sie in sich zusammen und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Mast in der Reutestraße. Sie wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und sofort reanimiert. Der eintreffende Notarzt und Rettungswagen verbrachten die Dame in ein Krankenhaus, wo sie verstarb. Der Tod trat nicht unfallursächlich ein - es wird von einer inneren Ursache ausgegangen.

Sulzbach: Containerbrand

Am frühen Samstagmorgen kurz nach 5 Uhr brannte in der Haydnstraße in Schleißweiler eine Mülltonne am Gebäude. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Feuerwehr Sulzbach löschte den Brand. Die Polizei war mit zwei Streifen im Einsatz.

Schorndorf: Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag gegen 15:22 Uhr fiel in der Augustenstraße ein fahrender Motorroller auf. Dieser war mit zwei Personen besetzt, jede Person hielt eine "Pistole" in der Hand. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden 16- und 17-jährigen Jugendliche festgenommen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass sie im Bereich der Augustenstraße zwei Freunde laufen sahen und diese erschrecken wollte. Im Vorbeifahren zielten sie mit ihren Spielzeugwaffen auf ihre Freunde. Dadurch wurden allerdings auch Passanten erschreckt. Personen, die sich durch das Verhalten der Jugendlichen bedroht fühlten, werden gebeten sich an das Polizeirevier Schorndorf unter der Nummer 07181/2040 zu wenden.

Schorndorf: Vermisster wohlbehalten zu Hause

Die am 28.02.2020 gegen 14:50 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach dem 81-jährigen Senior wird zurückgenommen. Er hatte sich im Wald mit seinem Pkw festgefahren und kam unversehrt wieder nach Hause.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell