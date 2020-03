Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Presemitteilung Wohnungsbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Wohnungsbrand in Schwäbisch Hall

Am Samstag um 17:30 Uhr wollte ein 59-jähriger Hausbewohner in seiner Wohnung die Kette seines Fahrrades mittels eines hitzeempfindlichen Reinigungsmittel säubern. Das Reinigungsmittel entflammte sich und setzte die Wohnung in Brand. Der Wohnungsinhaber musste wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Hausmitbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Durch das Feuer wurde die Wohnung und das Mehrfamilien-Wohnhaus stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte das Feuer löschen.

