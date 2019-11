Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Freitag, 15.11.2019, 00:00 Uhr bis Samstag, 16.11.2019, 08:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in Mainz-Laubenheim. Unbekannte Täter entwenden mehrere Gegenstände im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 15.11.2019, 21:00 Uhr bis Samstag, 16.11.2019, 08:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Flugplatzstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Mainz

Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



