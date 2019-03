Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Müllablagerungen - Zeugen gesucht

VG Lauterecken-Wolfstein (ots)

Gleich an drei verschiedenen Örtlichkeiten wurden der Polizei Lauterecken am Samstagmorgen Ablagerungen von Abfall gemeldet. An folgenden Stellen wurde Unrat in freier Natur entsorgt: Neben der K 37 zwischen Hausweiler und Buborn, angrenzend der K 41 zwischen Hohenöllen und Reipoltskirchen sowie nahe der L 383 im Bereich des Friedhofs von Einöllen. Es wurde jeweils Abfall verschiedenster Art, vorrangig Kunststoff- und Elektromüll, hinterlassen. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet unter der Telefonnummer 06382 9110 um Zeugenhinweise, die zu den jeweiligen Verursachern der Verunreinigungen führen könnten.

