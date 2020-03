Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle, Sachbeschädigungen, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte eine 21-jährige Mercedes-Lenkerin, als sie am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ihr Fahrzeug in der Bismarckstraße ausparkte und dabei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten VW Golf beschädigte.

Oberkochen: Parkrempler

Im Schubartweg beschädigte eine 20-jährige VW-Lenkerin am Sonntagabend gegen 19.10 Uhr beim Rückwärtsausparken einen geparkten Pkw Suzuki und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Westhausen-Lippach: Pkw beschädigt

Am Sonntagvormittag wurde zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr die Motorhaube eines vor der Kirche in der Kirchstraße geparkten Pkw Mercedes zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Essingen: Diebstahl aus Pkw

Von einem Unbekannten wurden zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zwei unverschlossene Fahrzeuge durchwühlt, die in der Fliederstraße abgestellt waren. Während aus einem Fahrzeug ein Geldbeutel aus der Mittelkonsole entwendet wurde, wurde aus dem zweiten Fahrzeug nichts entwendet. Im Ginsterweg wurde aus einem unverschlossen in der Hofeinfahrt geparkten Pkw ebenfalls der Geldbeutel aus der Mittelkonsole sowie ein Schlüsselbund entwendet. Die beiden Geldbeutel wurden dann später auf einem Spielplatz im Einmündungsbereich Riedweg/Buchenweg aufgefunden. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Unfallflucht

Am Sonntagmorgen streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen 6.50 Uhr auf der Hauptstraße fahrend einen geparkten Pkw, der vor einer Gaststätte abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Lippach. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße/Bahnhofstraße kollidierte am Samstagabend eine 52-jährige Mercedes-Lenkerin gegen 19.50 Uhr mit einem darin fahrenden 54-jährigen Opel-Lenker. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Freitagabend wurde zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand der Straße Im Burren geparkter Anhänger von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Unfallverursacher, der einen Schaden von ca. 500 Euro verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aalen: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 verlor am Samstagabend gegen 21.10 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen von seinem Fahrzeug eine Auffahrrampe, die dort auf der Richtungsfahrbahn liegen blieb. Vier nachfolgende Fahrzeuglenker erkannten die Auffahrrampe bei Dunkelheit zu spät und kollidierten mit dieser. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 17.000 Euro. Ein weiterer Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Heidenheim gegen 21.30 Uhr, als vier Fahrzeuglenker über eine weitere verloren gegangene Auffahrrampe fuhren und dabei ihre Räder und Felgen beschädigten. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge konnten nach jeweiligem Radwechsel ihre Fahrt fortsetzen. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro.

Neuler: Wildunfall

Auf der K 3234 kollidierte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr eine Opel-Lenkerin zwischen Leinenfirst und Adelmannsfelden mit einem Reh, das dabei getötet wurde. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Riesbürg-Utzmemmingen: Vorfahrt missachtet

Einen Schaden von ca. 8000 Euro verursachte ein 30-jähriger Fiat-Lenker am Samstagvormittag, als er gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Walkstraße/Nördlinger Straße die Vorfahrt eines 68-jährigen Renault-Lenkers missachtete.

Schwäbisch Gmünd: Beschädigte Fahrzeuge

Von einem Unbekannten wurde an einem im Greutweg geparkten Pkw zwischen Samstagabend und Sonntagabend die Heckscheibe eingeschlagen. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag wurde zudem ein Pkw Mercedes zerkratzt, der in der Remsstraße abgestellt war. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Am Sonntagabend kollidierte ein Omnibus-Lenker gegen 19.45 Uhr mit einem Reh, das die Fahrbahn der L 1075 querte. An dem Fahrzeug entstand Schaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brand ohne strafbare Handlung

In einem Mehrfamilienhaus in der Bethlehemer Straße löste am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Brandmelder aus, nachdem es in einer Wohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen war, welches durch vergessenes Essen auf dem Herd ausgelöst wurde. Da sich zum Zeitpunkt des Einsatzes keine Person in der Wohnung befand, öffnete die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd die Wohnung und lüftete diese. Schaden entstand keiner.

Heubach: Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz des Freibades in der Mögglinger Straße touchierte am Sonntagnachmittag ein 55-jähriger Fahrzeuglenker gegen 14.45 Uhr beim Einparken einen Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einparken

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte am Sonntag gegen 11.25 Uhr eine 51-jährige Audi-Lenkerin, als sie beim Einparken in der Becherlehenstraße einen geparkten Pkw Audi beschädigte. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in der Weißensteiner Straße wurden am Sonntag zwischen 5 Uhr und 11 Uhr auf der Damentoilette zwei Fensterscheiben beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Samstagnachmittag wurde zwischen 14 Uhr und 15 Uhr ein geparkter VW Golf von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der in der Weißensteiner Straße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Stadtmitte abgestellt war. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

