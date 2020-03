Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Sachbeschädigung, Unfall und "Uneinsichtig in Schwäbisch Gmünd"

Oberkochen: Scheibe beschädigt

Unbekannte warfen zwischen letzten Donnerstag und Montag einen Stein gegen eine Fensterscheibe des Ernst-Abbe-Gymnasiums am Ernst-Abbe-Platz. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Stödtlen: Unfall beim Überholen

Beim Überholen in der Rotachstraße stieß am Montag gegen 9.45 Uhr ein 19 Jahre alter Motorradfahrer mit einem VW zusammen, der von einer 51-Jährigen gelenkt wurde. Der Suzuki-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Da er unter Drogeneinwirkung stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, sodass er mit einer weiteren Anzeige rechnen muss.

Ellwangen: Einbrüche

In der Nacht auf Montag brach ein Einbrecher in das Hariolf Gymnasium ein und versuchte im Innern vergeblich Türen zum Sekretariat sowie des Rektorats aufzuhebeln. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Womöglich der gleiche Einbrecher versuchte in derselben Nacht auch in die Werkstätten der Eugen-Bolz-Realschule in der Berliner Straße einzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Uneinsichtig

Ein uneinsichtiger 27-Jähriger musste die Polizei am Montagvormittag mit zum Polizeirevier begleiten, das er zuvor am Bahnhofsplatz wiederholt seine Partnerin körperlich und verbal anging und die eingesetzten Polizeikräfte beleidigte. Zur Beseitigung der Störungen wurde der Mann überwältigt und in den Streifenwagen verbracht, wogegen er sich wehrte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er später wieder auf die Straße entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

