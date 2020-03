Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, umgestürzte Bäume, Tretrapack von Brücke geworfen und ein ausrastender Freund

Murrhardt: Verkehrsunfall bei Unwetterlage

Infolge des Sturms fiel in der Nacht zum Montag auf der Strecke zwischen Murrhardt und Vorderwestermurr ein Baum über die Fahrbahn. Ein 19-jähriger Ford-Fahrer erkannte kurz vor 24 Uhr zu spät die Gefahrenstelle und fuhr über den Stamm. Dabei wurde sein Auto erheblich an Fahrzeugfront und Unterboden beschädigt und musste deshalb abgeschleppt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Winnenden: Unfallflucht

Beim Wunnebad in der Albertviller Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen dort parkenden Mercedes. Bei dem Unfall, der sich zwischen 9.10 Uhr und 10.30 Uhr ereignete, hinterließ der geflüchtete Unfallverursacher einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise auf den unfallflüchtigen Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Waiblingen: Motorroller entwendet

Ein Unbekannter entwendete am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr einen in der Salierstraße abgestellten Motorroller der Marke Keeway im Wert von mehreren hundert Euro. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen RAA-674 (2019) angebracht.

Die Polizei Waiblingen bittet unter Telefon 07151 950-0 um Zeugenhinweise.

Remshalden-Grunbach: Feuerwehreinsatz

Am Sonntag wurde gegen 12:40 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße gemeldet. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 40 Kräften vor Ort im Einsatz. Es wurde festgestellt, dass auf einem Balkon im 1. Obergeschoss verschiedenste Gegenstände in Brand geraten sind, die teils in einer Kiste gelagert waren. Das Feuer drohte im weiteren Verlauf auf das Gebäude überzugreifen, konnte dann aber durch das Eingreifen der Feuerwehr vermieden werden. Der Sachschaden auf dem Balkon und Hausfassade belaufen sich nun auf ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Hinsichtlich der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Waiblingen unter Telefon 07151 950-0 entgegen.

Fellbach: Kinder warfen Tetrapack von Brücke

Zwei Buben im Alter von 11 und 12 Jahren haben am Sonntagnachmittag eine leere Tetrapack-Verpackung von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen und beinahe einen Unfall verursacht. Ein Autofahrer hatte um 13:53 Uhr die Bühlstraße in Richtung Rems-Murr-Center befahren, als nach der Unterführung plötzlich ein Gegenstand auf das Auto fiel. Der Autofahrer hielt sofort und besonnen an, so dass es zu keinem Unfall kam. Die beiden Jungen hielt er bis zum Eintreffen der Polizei fest. Mit den Buben wurde ein erzieherisches Gespräch geführt, anschließend wurden Sie ihren Eltern übergeben.

Schorndorf: Auffahrunfall an Kreisverkehr

Aus Unachtsamkeit ist am Sonntagnachmittag eine 18 Jahre alte Mercedes-Fahrerin in der Karlstraße auf ein vorausfahrendes Motorrad aufgefahren. Ein 24 Jahre alte Motorradfahrer wollte um 14:56 Uhr von der Karlstraße in den Kreisverkehr Benzstraße / Gmünder Straße einfahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Die 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad von hinten auf. An dem Motorrad war hierbei ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden.

Kaisersbach / Rudersberg: Umgestürzte Bäume

Zwei umgestürzte Bäume mussten am Sonntag von der Feuerwehr beseitigt werden. Kurz vor 10:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Baum, der an der Menzlesmühle quer auf der Fahrbahn lag. Eine Polizeistreife sicherte die Gefahrenstelle ab und forderte die Feuerwehr an. Die Feuerwehr Gschwend rückte an und beseitigte den Baum. Gegen 14:20 Uhr wurde der Polizei auf der Verbindungsstraße zwischen Rudersberg-Zumhof und Edelmannshof ein Baum auf der Fahrbahn gemeldet. Die Feuerwehr Rudersberg rückte an und beseitigte den Baum.

Schorndorf-Unterberken: Vorfahrt missachtet

Bei einem Vorfahrtsunfall auf der L 1125 in Unterberken ist am Sonntag ein Sachschaden von circa 15.000 Euro entstanden. Ein 37 Jahre alter Audi-Fahrer wollte um 12:18 Uhr von der Berkener Straße auf die Landesstraße nach links in Richtung Uhingen einfahren und hatte hierbei einen Pkw, Volvo eines 33-Jährigen übersehen, der in Richtung Schorndorf unterwegs war. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kernen-Stetten: Vermisstensuche

Im Rahmen einer Vermisstensuche wurden am Sonntag mehrere Streifenbesatzungen, ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund eingesetzt. Eine 37 Jahre alte Frau war gegen 10:00 Uhr aus einer Pflegeeinrichtung verschwunden. Die Vermisste konnte glücklicherweise gegen 14:30 Uhr im Bereich der Einrichtung wohlbehalten aufgefunden werden.

Fellbach-Schmiden: Freund rastet aus

Ein eifersüchtiger 24 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend im Auto seiner 19 Jahre alten Freundin ausgerastet. Beide waren gemeinsam im Auto um 19:52 Uhr in der Gotthilf-Bayh-Straße unterwegs, als es aufgrund seiner Eifersucht zum Streit kam. Die Frau hielt daraufhin an, woraufhin der Mann ihr ins Gesicht schlug und anschließend ausstieg. Hierbei schlug er mit der Faust auf die Windschutzscheibe, wodurch diese beschädigt wurde. Danach flüchtete er zu Fuß. Die 19-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Fellbach-Schmiden: Streit in Wohnheim

In einem Wohnheim einer Firma in der Salierstraße sind am Samstagabend vier Bewohner in Streit geraten. Die Polizei rückte um 20:43 Uhr mit mehreren Streifen an und traf einen 28 Jahre alten Polen und einen 38 Jahre alten Landsmann an, die aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten waren und leicht verletzt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

