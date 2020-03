Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bank setzt Belohnung nach Überfall aus - Jugendliche mit Softairpistolen auf Motorroller unterwegs - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf-Haubersbronn: Bank setzt Belohnung nach Überfall aus

Am letzten Donnerstag wurde in Haubersbronn ein Banküberfall verübt. Ein maskierter Täter bedrohte eine Angestellte, die nach Geschäftsschluss gegen 18.35 Uhr das Bankgebäude in der Wieslauftalstraße verlassen wollte. Der Täter erbeutete bei dem Überfall mehrere tausend Euro. Die Angestellte kam mit dem Schrecken davon und wurde körperlich nicht verletzt.

Bislang liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf den Täter vor. Zu der bereits veröffentlichten Personenbeschreibung kann zwischenzeitlich die Körpergröße des Unbekannten konkretisiert werden: Demnach soll der Mann zwischen 184cm und 190cm groß sein. Es ist anzunehmen, dass der Täter die Bank in den Tagen davor ausspähte. Deshalb sind auch verdächtige Beobachtungen an den Tagen vor dem Überfall von Bedeutung.

Die überfallene Bank hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Überfall dauern an. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/950-0 entgegen.

Zum Verständnis wird die ursprüngliche polizeiliche Pressemeldung mit angefügt:

Schonrdorf-Haubersbronn: Bank überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Donnerstagabend nach Geschäftsschluss wurde in der Wieslauftalstraße eine Bankfiliale überfallen. Gegen 18.35 Uhr machte eine Angestellte Feierabend und verließ als letzte die Filiale über den Hinterausgang. Bei der Ausgangstür trat ein Mann an sie heran, bedroht sie mit einer Pistole und drängte die Angestellte zurück ins Gebäude. Nachdem der Täter die Angestellte körperlich angegangen hatte, musste sie dem Täter den Zugang zum Tresorraum ermöglichen. Dort entwendete er mehrere tausend Euro. Der Täter flüchtete danach. Die Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt. Nach Alarmeingang bei der Polizei wurde eine umfangreiche Fahndung nach dem Straftäter betrieben, die leider bislang erfolglos blieb.

Vom Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- Männlich, ca. 1,90 m groß, breite Statur, dunkle Augen, dunkle buschige Augenbrauen und dunkler Hautteint.

- Bekleidet mit einer schwarzen Hose (vermtl. Jeanshose), einem dunklen Wintermantel mit Kapuze (ohne Aufschrift), schwarzen Turnschuhen mit schwarzer Sohle, schwarzen Stoffhandschuhen und mit einer schwarzen Maske, bei welcher nur die Augenpartie zu sehen war.

- Der Täter sprach gebrochen deutsch.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zum Überfall übernommen und bittet unter Tel. 07151/9500 dringend um Zeugenhinweise. Da davon auszugehen ist, dass der Täter die Bankfiliale zuvor ausbaldowerte, ist nicht nur die Phase unmittelbar nach der Tat von Bedeutung, sondern insbesondere auch die Zeit vor dem Überfall. Da es auch im Bereich des Möglichen ist, dass der Täter nicht nur am Tattag die Geschehnisse rund um die Bankfiliale ausspionierte, sondern bereits die Tage bzw. die Donnerstage zuvor am Tatort war, sollten Beobachtungen hinsichtlich von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Tatort dringend polizeilich gemeldet werden.

Schorndorf: Mit Softairwaffen Polizeieinsatz ausgelöst

Am Freitagmittag gegen 15:15 Uhr wurden zwei Jugendliche auf einem Motorroller gesehen, die beide beim Befahren der Augustenstraße eine Pistole in ihrer Hand hielten. Die Polizei wurde über die Beobachtungen informiert, die die Jugendlichen kurze Zeit später in der Augustenstraße stoppten. Bei der Kontrolle stellte es sich heraus, dass es sich bei den Waffen um Softairpistolen handelte, die die beiden 17-Jährige zuvor in einem Spielzeugladen gekauft hätten. Bei dem Polizeieinsatz wurde niemand verletzt. Derzeit wird der Sachverhalt insbesondere auch in Hinblick auf einen waffenrechtlichen Verstoß geprüft. Insbesondere auch deshalb, weil diese Pistolen nur sehr schwer von echten zu unterscheiden waren und auch nur deshalb der Polizeieinsatz ausgelöst wurde. Die Softairpistolen wurden von der Polizei sichergestellt. Unklar ist bislang noch, ob die Jugendlichen mit den Pistolen auf Passanten schossen oder diese bedrohten. Deshalb bittet die Schorndorfer Polizei im Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Weinstadt: Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 16:10 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer ein in der Pfahlbühlstraße geparkten Mercedes im Frontbereich. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschadenshöhe etwa 2000 Euro. Es sind bislang keine Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bekannt.

Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter folgender Rufnummer in Verbindung zu setzen: 07151/ 950- 0.

Backnang: Unfall beim Linksabbiegen

Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Backnang und Steinbach zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Eine 53-jährige Mazda-Fahrerin fuhr von Backnang in Fahrtrichtung Steinbach und wollte nach links auf die K1897 in Richtung Oppenweiler abbiegen. Hierbei übersah sie den aus Steinbach entgegenkommenden 40-jährigen Toyota Fahrer und stieß mit diesem frontal zusammen. Die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der verletzte Toyota-Fahrer wurde vom Rettungsdiensts an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell