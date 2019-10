Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pferd mit Reiter

Hardt (ots)

Hardt:

Am 22.10.2019 gegen 19 Uhr kam es auf der K 66 zwischen Hardt und Zinhain zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pferd mitsamt Reiter. Hierbei wurden sowohl Pferd als auch Reiter verletzt und am Pkw entstand Sachschaden. Es werden Zeugen für das Unfallgeschehen gesucht. Bitte Nachricht an PI Hachenburg unter: 02662-9558-0

