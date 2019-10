Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, Kind leicht verletzt.

Montabaur (ots)

Am Dienstag, den 22.10.19, gegen 13.10 Uhr beabsichtigte ein 10-jähriger Junge den Fußgängerüberweg im Fürstenweg (zur Herzog-Adolf-Straße hin) zu überqueren. Dabei wurde er leicht von einem PKW, welcher den Fürstenweg in Fahrtrichtung Werkstraße befuhr erfasst, wodurch sich der Junge ein Hämatom am Oberschenkel zuzog. Hinweise zum PKW liegen aktuell nicht vor. Das Fahrzeug soll jedoch von einer etwa 30-40 jährigen Frau mit südländischem Teint und langen schwarzen Haaren geführt worden sein. Nachdem der Junge durch den PKW touchiert wurde, ging dieser nicht zu Boden, sondern lief zunächst normal weiter. Da zu diesem Zeitpunkt weitere Fußgänger im Bereich Fürstenweg unterwegs waren und zwei andere Kinder zeitgleich, jedoch in entgegengesetzter Richtung besagten Fußgängerüberweg passierten, werden Unfallzeugen oder die Fahrerin des PKW gebeten, sich mit der Polizei Montabaur unter Tel: 02602/9226-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell