Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag auf dem Parkplatz Bechtergarten ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs streifte die Heckseite eines auf dem Parkplatz geparkten BMW Mini. Der BMW Mini wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw stieß im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag in der Saarlandstraße im Bereich der Einmündung des Langholzweges in die Saarlandstraße vermutlich beim Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite eines dort am rechten Fahrbahnrand in Richtung Wangener Straße geparkten Fiat 500 mit Ravensburger Kennzeichen. Es ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher rückwärts von einem sich auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite befindlichen Stellplatz auf die Fahrbahn ausparkte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg-Dürnast

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits im Zeitraum von Samstag, 28.09.2019, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 29.09.2019, 15.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Alberskircher Straße in Dürnast ereignete und zunächst bei der bayerischen Landespolizei angezeigt wurde. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs streifte die Heckseite eines auf dem Parkplatz geparkten, schwarz lackierten BMW mit Günzburger Kennzeichen. Der BMW wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Ravensburg

Einbruch und Diebstahl von Kfz

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in die Betriebsräume eines in der Steinbeisstraße ansässigen Transportunternehmens ein. Mit einem am Tatort aufgefundenen Kraftfahrzeugschlüssel entwendeten sie den im Bereich des Betriebes geparkten Transporter der Marke Fiat Ducato, Farbe weiß, amtliches Kennzeichen RV-MM1166. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatablauf, die Tatverdächtigen oder den Verbleib des entwendeten Kraftfahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg-Dürnast

Verkehrsunfall mit Verletzten

Ein Auffahrunfall mit Verletzten ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Bodenseestraße in Dürnast auf Höhe der Einmündung der Taldorfer Straße in die Bodenseestraße. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte der unbeteiligte Lenker eines Pkw, von der Bodenseestraße nach links in die Taldorfer Straße abzubiegen. Wegen Gegenverkehrs bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Die Lenker der nachfolgenden Pkw waren deshalb gezwungen, ihre Fahrzeuge abzubremsen. Die 50-jährige Lenkerin eines Daihatsu fuhr infolge Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Mazda 6 eines 19-jährigen Pkw-Lenkers auf, dessen Pkw wurde auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Der 19-Jährige wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus seinem Pkw geborgen. Er und sein 39-jähriger Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Mazda musste durch einen Abschleppdienst vom Unfallort abgeschleppt werden. Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Ravensburg sahen sich an der Unfallstelle gezwungen, mehreren störenden Schaulustigen einen Platzverweis zu erteilen.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Ein 15-jähriger Fußgänger überquerte am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr unachtsam die O.E.W.-Straße im Stadtteil Kammerbrühl im Bereich der Filiale eines Lebensmitteldiscounters. Die 19-jährige Lenkerin eines Hondas vermochte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und erfasste den Schüler mit der Frontseite ihres Pkw. Der Fußgänger stürzte auf die Motorhaube und nach dem Anstoß gegen die Windschutzscheibe auf die Fahrbahn. Er wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der 19-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Aulendorf

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw stieß am Mittwoch im Zeitraum von 12.00 bis 13.15 Uhr in der Schussenrieder Straße vor einem Gaststättengebäude vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite eines dort auf einem Stellplatz vor dem Gebäude parkenden, goldfarben lackierten BMW Touring mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 6.500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-19.

Bad Waldsee

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Ein 68-jähriger Rentner wurde am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr durch einen unbekannten Mann angerufen. Der Anrufer gab sich als ein Herr Graf vom Polizeiposten Bad Waldsee aus. Auf dem Display des Telefons des Geschädigten war seinen Angaben zu Folge die tatsächliche Fernsprechnummer des Polizeipostens Bad Waldsee sichtbar. Der Anrufer teilte dem Geschädigten mit, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. Er nannte dem Rentner eine Telefonnummer, unter der der Geschädigte beim Bundeskriminalamt Wiesbaden zurückrufen solle. Ein weiterer Anrufer gab sich beim Geschädigten als Kriminalbeamter namens Straub aus. Der 68-Jährige ließ sich nicht täuschen und meldete den Sachverhalt bei der Polizei. Die angebliche Fernsprechnummer des Bundeskriminalamtes trägt eine internationale Vorwahl, die einen Rückruf in die Türkei geführt hätte. Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

abrufbar.

Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) neue Folgen der Sendung "Vorsicht Falle" produziert hat. Die erste Sendung der neuen Reihe wurde bereits am Samstag, dem 05.10.2019, ausgestrahlt. Die weiteren Folgen der durch Rudi Cerne moderierten Präventionssendung laufen jeweils samstags um 15.15 Uhr im ZDF. Die am 05.10.2019 ausgestrahlte Sendung, die sich unter anderem dem Themenbereich "Falsche Polizeibeamte" widmete, ist in der Mediathek des ZDF abrufbar. Link: https://www.zdf.de/gesellschaft/vorsicht-falle/vorsicht-falle-124.html

Leutkirch im Allgäu

Schwerer Diebstahl aus Kfz

Unbekannte Täter zerstörten am Donnerstag im Zeitraum von 16.15 bis 16.45 Uhr auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in der Balterazhofer Straße an einem dort geparkten VW Polo gewaltsam die hintere rechte Seitenscheibe, entriegelten den Polo und entwendeten mehrere persönliche Gegenstände der Geschädigten aus dem Pkw. Der an dem Polo entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatablauf und den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Schwerer Diebstahl aus Kfz

Unbekannte Täter zerstörten am Donnerstag im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr auf dem Parkplatz des Alten Städtischen Friedhofs in der Herlazhofer Straße an einem dort geparkten Opel Adam die rechte Seitenscheibe, entriegelten den Opel und durchsuchten den Pkw nach Brauchbarem. Entwendet wurde nichts. Der an dem Opel entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatablauf und den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Argenbühl

Fehlender Alpaka

Am Mittwochabend wurde beim Weiler Zellers - Straß bei Egloffs das Fehlen eines etwa 10 Jahre alten Alpakas mit dunkelbraunem Fell festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Tier nicht von der dortigen Weide ausbrach, weshalb von einem Diebstahl des etwa 150 cm hohen Tieres auszugehen ist. Personen, die der Polizei Hinweise zum Verbleib des Alpakas geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Schwerer Diebstahl aus Kfz

Unbekannte Täter zerstörten am Donnerstag im Zeitraum von 13.00 bis 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofes St. Wolfgang im Friedhofweg an einem dort geparkten Mercedes-Benz A-Klasse gewaltsam die hintere rechte Seitenscheibe, entriegelten den Pkw und entwendeten eine Handtasche mit Inhalt aus dem Pkw. An dem Mercedes-Benz entstand Sachschaden. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatablauf und zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am Donnerstagabend gegen 20.00 bzw. gegen 22.30 Uhr erhielten zwei Rentnerinnen im Stadtgebiet den Anruf einer Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab und das Gespräch alsbald an einen angeblichen Vorgesetzten weitergab. Die Geschädigten sollten in Betrugsabsicht darüber getäuscht werden, dass eine Einbrecherbande im Wohngebiet unterwegs sei und dass man achtsam sein soll. Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen. Die angerufenen Bürger ließen sich nicht täuschen und verständigten die Polizei über die jeweiligen Anrufe.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

abrufbar.

Waldburg

Brand in einer Alkoholbrennerei

Übertretender Alkohol aus der Brennanlage entzündete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr in einer der Alkoholbrennerei einer Lebensmittelmanufaktur in Hannober. Ein Mitarbeiter war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Brennerei anwesend und konnte durch gezieltes Eingreifen dem Feuer entgegenwirken. Die Freiwillige Feuerwehr Waldburg brachte den Brand mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten schnell unter Kontrolle. In der Brennerei entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Isny im Allgäu

Weitere Kfz-Aufbrüche

Die seit dem 20. August andauernde Serienstraftat von Kfz-Aufbrüchen im Stadtgebiet fand in der Nacht von Donnerstag zum heutigen Freitag erneut eine Fortsetzung. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam weitere Pkw in der Absicht, Wertsachen oder sonst Brauchbares aus den Pkw zu entwenden. Erneut wurden zur Entriegelung der Fahrzeuge Seitenscheiben gewaltsam zerstört oder vollständig herausgehoben. Kfz-Aufbrüche wurden in der Nacht zum Freitag im St-Nikolai-Weg, In der Straße "Am Krummbach" und beim Schloß festgestellt. Aus einem der aufgebrochenen Kraftfahrzeuge wurde Bargeld erbeutet. Der angerichtete Sachschaden an den betroffenen Pkw übersteigt den Wert des Diebesgutes deutlich. Zu der seit August andauernden Straftatenserie veröffentlichte das Polizeipräsidium Konstanz die Aufzeichnung eines Tatverdächtigen auf der Fahndungsseite der Polizei des Landes Baden-Württemberg im Internet.

Fundstelle:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-konstanz-isny-im-allgaeu-serie-von-pkw-aufbruechen/

Personen, die der Polizei Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny im Allgäu, Tel. 07562 97655-0, zu melden.

Kißlegg-Waltershofen

Verkehrsunfallflucht

Der unbekannte Lenker eines Kraftfahrzeuges, möglicherweise mit einem Anhänger, befuhr am Donnerstag im Zeitraum von 14.00 bis 17.30 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße im Weiler Sigrazhofen und streifte dort einen Gartenzaun, der beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell