POL-FR: St. Märgen - Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Polizei ermittelt alkoholisierten Fahrer

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag des 20. Januars 2020 ereignete sich gegen 16.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Wagensteigstraße in St. Märgen. Ein 49-jähriger PKW-Lenker touchierte beim Rückwärtsausparken eine 51-jährige Fußgängerin, welche gerade die Glottertalstraße überquerte und verletzt diese leicht. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem Tatverdächtigen, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und aufgrund seiner Alkoholisierung absolut fahruntüchtig war. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. ml

