Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.01.20, zwischen 13 Uhr und 17:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Schanzstraße ein. Auf noch nicht bekannte Weise wurde eine lediglich ins Schloss gezogene Wohnungstür geöffnet und anschließend die Räume durchsucht. Aus der Wohnung wurden neben Schmuck auch technische Geräte entwendet. Der Diebstahlschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

