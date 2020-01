Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Einbruch am frühen Vormittag-Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 21.11.2020, zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus, im Schönbergweg, in Emmendingen, einzudringen. Dazu wurde, vermutlich mit einem Schraubenzieher, versucht, ein Fenster aufzuhebeln, was hierbei beschädigt wurde. Jedoch setzten der oder die Unbekannten ihr Werk nicht fort, weil sie eventuell gestört wurden.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweis-Telefon: 07641 582-0

