Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Elzweg 04./05.11.19

In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in Helmstedt in eine Bäckereifiliale ein und erbeuteten Bargeld aus einem Tresor. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest. Wir gehen aber von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus, so ein Beamter. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat nach Geschäftsschluss. Die Einbrecher stiegen auf das Dach des Penny-Lebensmittelmarktes im Elzweg, öffneten das Dach der integrierten Bäckerei und ließen sich in die Geschäftsräume hinab. Mit der Beute aus einem aufgebrochenen Tresorwürfel flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Erst am frühen Morgen wurde die Tat bemerkt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210 in Verbindung.

