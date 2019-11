Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Einbruch in Frisörgeschäft - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Bismarckstraße 04./05.11.19

In der Nacht zum Dienstag wurde in Schöningen in einen Frisörsalon eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen diverse Elektroartikel. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Den Ermittlungen zufolge brachen die Täter mit brachialer Gewalt eine Eingangstür zu den Geschäftsräumen in der Bismarckstraße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Tat hat sich nach Geschäftsschluss um 18 Uhr ereignet, so ein Beamter. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Schöningen unter Telefon 05352-951050.

