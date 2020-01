Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen-Malterdingen: Diebstahl eines Anhängers mit aufgeladenem Kleinbagger

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag (20.01.) auf Dienstag (21.01.) wurde in Malterdingen, in der Wiesenstraße, ein Anhänger mit einem aufgeladenen Kleinbagger entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell