Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Tiengen: Fahrzeugbrand nach Unfall- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 21.01.2020, gegen 08:25 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung L 187/ Umfahrung (Freiburger Landstraße/Freiburg-Tiengen in Richtung Freiburg-Munzingen) ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein Pkw befuhr die L 187 von Freiburg-Tiengen kommend in südliche Richtung (Mengen), ein weiterer Pkw befuhr die Umfahrung von der Freiburger Landstraße/Freiburg-Tiengen kommend in westliche Richtung (Munzingen). Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, nach dem Verkehrsunfall gerieten die unfallbeteiligten Fahrzeuge in Brand und brannten fast vollständig aus.

Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, unter 0761 882-3100, zu melden.

sk

