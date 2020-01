Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Diebstahl eines hochpreisigen Wohnanhängers

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag, 19.01.2020, gegen 23 Uhr, einen Wohnanhänger vom Grundstück Gewerbestraße 1 in Sasbach. Zunächst überwanden sie ein Rolltor, beseitigten eine Sicherungseinrichtung am Wohnwagen und zogen ihn vom Hof.

Es handelt sich um einen Wohnwagen der Marke Fendt, Typ 465, mit LÖ-Kennzeichen. Der Wert liegt bei circa 30.000 Euro. Am Tor zum Grundstück entstand ein Schaden von geschätzt circa 2000 Euro.

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat Hinweise zum Standort des entwendeten Wohnwagens? Hinweis-Telefon der Kripo Emmendingen: 07641 582-0.

