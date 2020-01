Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Wohnwagen entwendet - Täterfestnahme in Frankreich

Am Wochenende wurde dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg durch einen Mitarbeiter mitgeteilt, dass von einem Firmengelände in der Hanferstraße am Freitagnachmittag, den 17.01.2020 ein neuer Wohnanhänger entwendet worden sei. Die weiteren Ermittlungen erbrachten, dass die bis dato unbekannten Täter mit dem Anhänger im Wert von über 20.000 Euro nach Frankreich geflüchtet waren. Dank grenzübergreifender Zusammenarbeit zwischen der deutschen und französischen Polizei konnte der Anhänger noch am Samstag, den 18.01.2020 im Elsass aufgefunden und die zwei mutmaßlichen Täter ermittelt werden. Bei diesen handelt es sich um eine 39-jährige Frau französischer Staatsangehörigkeit und um einen 30-Jährigen ebenfalls französischer Staatsangehörigkeit. Die beiden konnten von den französischen Kollegen vor Ort festgenommen werden.

