Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190531 - 593 Bundesautobahn 66: Alkoholisierter Rollerfahrer

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Team des Kriminaldauerdienstes befand sich am Freitag, den 31. Mai 2019, gegen 03.25 Uhr, mit seinem Wagen unterwegs auf der A66. Zwischen den Anschlussstellen Höchst und Eschborn fiel ihnen durch seine Fahrweise ein Rollerfahrer auf. Wie sich dann herausstellen sollte, stand der 31-jährige Fahrer des Motorrollers unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein einbehalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell