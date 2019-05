Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190530 - 591 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Graffitisprayer dingfest gemacht

Frankfurt (ots)

(mc) Polizeibeamte nahmen gestern Abend (29. Mai 2019) nahe der Bushaltestelle "Leuchte" eine Gruppe von Jugendlichen fest, die kurz zuvor die Station mit Graffiti verunreinigten.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 22.45 Uhr die randalierenden jungen Männer und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Schutzmänner konnten noch am Tatort einen Sprayer stellen, während die Übrigen die Flucht ergriffen - zwecklos, denn weitere Streifen nahmen sie kurz drauf fest.

Die Polizisten fanden bei den Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren diverse Marker und Spraydosen, die daraufhin sichergestellt wurden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigen übergeben.

Im Rahmen der Ermittlungen wird nun geprüft, ob die Gruppe auch für andere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Frage kommen könnte. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

