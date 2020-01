Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Mann bettelt Kinder um Geld an - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.01.2020, gegen 17:15 Uhr, bettelte ein unbekannter Mann in der Lörracher Straße drei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren um Geld an. Eines der Kinder soll hierbei auch am Arm gepackt worden sein. Die Kinder gaben an kein Geld zu haben und rannten in ein nahegelegenes Geschäft. Der Mann folgte den Kindern noch ein kurzes Stück, entfernte sich dann aber zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Mann soll ca. 170 cm groß gewesen sein, graue Haare und einen Bart gehabt haben. Er trug eine schwarze Jacke, eine braune Hose sowie einen schwarzen Rucksack. Der Mann sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Der Polizeiposten Steinen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter Telefon 07627 970-250 zu melden.

