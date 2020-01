Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Tegernau: Außenspiegel abgefahren - Polizei sucht Zeugen!

Seinen roten VW Bus stellte am Dienstag, 21.01.2020, gegen 08.20 Uhr, ein Mann kurz an der Tegernauer Landstraße ab. Das Fahrzeug stand halb auf dem Gehweg und halb auf der Straße in Fahrtrichtung Wieslet. Als er 10 Minuten später wieder zu seinem Bus zurückkam, war der linke Außenspiegel abgefahren worden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss beim Vorbeifahren den Spiegel gestreift haben. Dieser wurde hierdurch komplett abgerissen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl ein Schaden von etwa 400 Euro entstanden war. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

