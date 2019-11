Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand eines Hauses in Habichtswald-Ehlen: Hinweise auf technische Brandursache

Kassel (ots)

(Beachten Sie auch unsere am 31.10.2019, um 13:44 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4419669 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Nach dem Brand in Habichtswald-Ehlen am gestrigen Donnerstagmorgen berichten die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen, dass an dem Haus in der Warmetalstraße ein Schaden von etwa 120.000 Euro entstanden ist. Die Brandstelle konnte durch die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei, die die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durchführen, noch nicht betreten werden. Das Haus, das einsturzgefährdet ist, soll am heutigen Tag abgerissen werden. Nach ersten Ermittlungen liegen Hinweise vor, dass der Brand eine technische Ursache haben könnte. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es derzeit nicht.

Ein Anwohner hatte die Rauchentwicklung im Bereich des Daches am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 08:50 Uhr bemerkt. Der Hausbewohner hatte selbst noch vergeblich versucht, das im Dachboden ausgebrochene Feuer zu löschen. Die aufwendigen Löscharbeiten der Feuerwehr dauerte bis zum Nachmittag an. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell