Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu schwerem Unfall in Kassel-Harleshausen, Fahrer schwerverletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie auch unsere heute, um 16:34 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4419860 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Harleshausen:

Nach dem schweren Verkehrsunfall, der sich gegen 16:05 Uhr in der Obervellmarer Straße ereignete, teilen die an der Unfallstelle eingesetzten Polizeibeamten mit, dass es sich offenbar um einen Alleinunfall gehandelt hat. Aus noch ungeklärter Ursache war der 66-jährige Fahrer von der Straße abgekommen und mit einem Baum im Bereich des Flusses Geile kollidiert. Der Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Jürgen Eskuche, Polizeihauptkommissar

