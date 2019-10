Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Unfall in Kassel-Harleshausen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

In Kasseler Stadtteil Harleshausen ist es gegen 16:05 Uhr in der Obervellmarer Straße im Bereich "Am Stockweg" zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die zum Unfallort gerufenen Polizeibeamten in ersten Meldungen berichten, ist dort ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer des Wagens ist offenbar schwerer verletzt worden und wird derzeit vom Rettungsdienst behandelt.

Zur genauen Art und Schwere der Verletzungen sowie zum genauen Unfallhergang liegen zurzeit noch keine Informationen vor. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer gibt es momentan nicht. Es kommt im diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

Wir berichten nach.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell