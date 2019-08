Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in einer Notunterkunft in Muffendorf

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn- Bad Godesberg, 5.8.2019, 13:31 Uhr

Ein Feuer in einer Notunterkunft sorgte am frühen Montagnachmittag für einen Einsatz der Bonner Feuerwehr.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen im 2.OG Flammen aus dem Fenster eines Zimmers und drohten auf das darüber liegende Geschoss überzugreifen. Das Gebäude wurde bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte auf Weisung der Leitstelle geräumt. Da zum Zeitpunkt des Eintreffens noch unklar war, ob alle Personen das Gebäude verlassen hatten wurden direkt mehrere Trupps mit Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude vorgeschickt. Zeitgleich wurde einen Löschangriff über eine Drehleiter von außen durchgeführt. Schnell konnte festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr im Gebäude aufhalten. Der Einsatzschwerpunkt wurde nun auf die Brandbekämpfung gelegt. Durch den Einsatz von Lüftern und mobilen Rauchvorhängen konnte eine Rauchausbreitung auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Ein Totalverlust des betroffenen Zimmers und den angrenzenden Flur konnte trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr nicht verhindert werden. Durch den Rettungsdienst wurden 7 Personen medizinisch betreut von denen eine Person in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde. Die Bewohner der Brandetage werden bis auf weiteres in anderen Unterkünften untergebracht. Im Einsatz waren insgesamt 50 Kräfte der Löscheinheiten aus Bad Godesberg und Beuel, die Einheiten der freiwilligen Feuerwehr aus Lannesdorf und Mehlem, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst. Die verwaisten Wachen wurden für die Dauer des Einsatzes durch weitere Einheiten der freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Eric Lambertz

Telefon: 0228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell