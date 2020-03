Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 27-Jähriger schwer verletzt, Mann randaliert unter Drogeneinfluss, Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich bei einem Wendemanöver touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 14:00 Uhr einen in einer Hofeinfahrt im Steinbruchweg abgestellten PKW der Marke Audi. Dabei verursachte der Unfallfahrer einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an dem Audi. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Mann will Drogen an Jugendlichen verkaufen und randaliert

Kurz nach 14:00 Uhr am Montag wollte ein 26 Jahre alter Mann einem 14-jährigen Jugendlichen am Marktplatz Drogen in Form eines Joints verkaufen. Der Jugendliche lehnte ab und entfernte sich in Richtung des ZOB, wohin ihm der Mann folgte. Dort rauchte der Mann den Joint selbst. Daraufhin wurde der offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung und unter dem Einfluss der Drogen aggressiv und begann zu randalieren. Unter anderem warf der Mann eine Flasche gegen ein Wartehäuschen am ZOB. Dann setzte er sein aggressives Verhalten auf dem Weg in die Innenstadt fort. Als Beamte ihn dort in der Wilhelmstraße antrafen, hielt diese Verhaltensweise während der Verbringung zum Revier an. Dort wurde der Mann bis zum Abend auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Ilshofen: Heckscheibe beschädigt

Unbekannte Täter zerstörten zwischen Sonntag, 19:30 Uhr und Montag, 5:00 Uhr die Heckscheibe eines auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Eckartshäuser Straße geparkten Räumfahrzeuges. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940-0.

Schwäbisch Hall: 27-Jähriger durch Unbekannte schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Freitag verbrachte ein 27-Jähriger zusammen mit zwei Arbeitskollegen den Abend in einer Kneipe in der Straße Langer Graben. Gegen 1:00 Uhr machte sich der 27-Jährige zu Fuß auf den Heimweg. Etwa bis auf Höhe des Landratsamtes bzw. eines dortigen Kindergartens war der Mann, laut seinen Arbeitskollegen, allein unterwegs. Am nächsten Morgen erhielt ein Arbeitskollege einen Anruf seitens des 27-Jährigen aus dem Krankenhaus. Unbekannte hatten den Mann in der Nacht auf dem Nachhauseweg offenbar überfallen und schwer verletzt.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter Telefon 0791 400-0 dringend Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Michelbach an der Bilz: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr versuchte ein Unbekannter sich über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Eduard-Moerike-Straße zu verschaffen. Dies misslang offenbar und die Terrassentür hielt Stand.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 10791 400-0.

Mainhardt: Auf geparktes Fahrzeug aufgefahren

Am Montag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Opel die Mönchstraße in Richtung Liemersbach. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er dabei auf ein am Straßenrand geparktes Auto der Marke Citroen auf. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug entlang der Längsachse um 180 Grad auf das Dach. Der 22-jährige Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Montag gegen 15:20 Uhr befuhr eine 27-jährige Opel-Fahrerin hinter einem 55 Jahre alten Mercedes-Fahrer die K2573 in Richtung Hessental. Der Mercedes-Fahrer bremste sein Fahrzeug zwischen dem Kreisverkehr und dem dortigen Flugplatz ab, um in einem Feldweg sein Fahrzeug zu wenden. Dies übersah die Opel-Fahrerin und fuhr mit ihrem Wagen auf den Vordermann auf. Dabei wurde sich leicht verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Untermünkheim Unfall im Gegenverkehr

Gegen 18:00 Uhr am Montag befuhr ein 25-jähriger VW Polo-Fahrer die K2573 aus Breitenstein kommend in Fahrtrichtung Untermünkheim. Ein 42-jähriger Daimler-Fahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe einer scharfen Rechtskurve kam der 25-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Pkw von seiner Fahrspur auf die Gegenspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Daimler-Fahrer nach links auf die Gegenspur aus. Sein Wagen wurde dabei jedoch trotzdem im Heckbereich von dem Polo touchiert. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell