Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Blauer Opel Corsa gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitagabend ist es auf der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18:15 Uhr überholte der Fahrer eines blauen Opel Corsa einen an der Kreuzung zum Frensdorfer Ring einen lilafarbenen Nissan Micra über die Linksabbiegespur. Anschließend zog er zwischen einem auf der Linksabbiegespur wartenden PKW und dem Nissan nach rechts. Dabei schnitt er den Nissan so, dass dieser nach rechts gegen den Bordstein prallte. Es soll auch zu einer seitlichen Berührung der beiden PKW gekommen sein. Nachdem der junge südländisch aussehende Fahrer im Opel Corsa dann zunächst geradeaus weiterfuhr, bog er nach links in den Frensdorfer Ring ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell