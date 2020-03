Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geld aus Auto entwendet - Dieb leert Kleiderständer -Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein etwa 70- jähriger Audi Fahrer verursacht am Dienstag gegen 17:15 Uhr in der Strümpfelbacher Straße einen Schaden von ca. 500 Euro am Fahrzeug einer 45-jährigen PKW Lenkerin. Der unbekannte Autofahrer streifte und beschädigte im Begegnungsverkehr den Außenspiegel am Auto der 45-jährigen Audi-Fahrerin, die stadtauswärts gefahren ist. Der Audi-Fahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Audi A3 gehandelt haben. Wer Hinweise zum Unfall und auf das gesuchte Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191/909-0 zu melden.

Oppenweiler: Spiegel gestreift und weitergefahren

Ein unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 22.30 Uhr die Hauptstraße in Richtung Backnang. Bei der Einmündung zur Wilhelmstraße kam er zu weit nach links und streifte den Außenspiegel eines Pkw VW Polo, dessen Fahrer bei der Einmündung auf dem Linksabbiegestreifen wartete. Der Verursacher flüchte und hinterließ ca. 300 Euro Sachschaden. Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um einen Pkw Audi handelte, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Backnang: Weißer Sprinter nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr streifte ein 57- jähriger Ford-Fahrer einen Mercedes-Sprinter. Die beiden Fahrzeuge begegneten sich auf der K1897.Hierbei war der weiße Sprinter in Fahrtrichtung Backnang unterwegs. Bei der Kollision wurde der linke Außenspiegel des Ford-Fahrers beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Der Fahrer des Sprinters fuhr nach dem Vorfall ohne anzuhalten weiter.

Hinweise zum geflüchteten Fahrer oder dessen Sprinters werden beim Polizeirevier Backnang unter 07191/ 909-0 entgegengenommen.

Fellbach: Bargeld entwendet

Eine Autofahrerin parkte am Dienstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15.25 Uhr ihren Pkw Seat auf einem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Bühlstraße. Während sie beim Einkaufen war, verschaffte sich ein Dieb Zugang zum Fahrzeug und entwendete aus dem Kofferraum Bargeld, das die Frau zuvor auf ihrer Bank abgehoben hatte. Die Polizei Schmiden hat zum Vorfall die Ermittlungen übernommen. Mögliche Kunden, die am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz verdächtige Personen beobachteten oder Hinweise zum Diebstahl machen können, sollten sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0711/9519130 melden.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 21-jähriger Skoda-Fahrer verursachte am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall. Gegen 14.10 Uhr bog er von der Esslinger Straße nach links in die vorfahrtsberechtigte Untertürkheimer Straße ein und stieß mit einer aus Richtung Luginsland kommenden Autofahrerin zusammen. Dabei blieb der Unfallverursacher als auch die 22-jährige Polo-Fahrerin unverletzt. An ihren Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Waiblingen-Neustadt: Missverständnis führt zu Verkehrsunfall

Aufgrund eines Missverständnisses zwischen zwei Autofahrern kam es am Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit rund 7500 Euro Sachschaden. Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Audi A4 fuhr die Straße Erbachhof in Richtung Schärisweg entlang. Gleichzeitig befuhr eine 59-jährige VW-Fahrerin den Verbindungsweg von Hohenacker kommend in Richtung Erbachhof. Im Einmündungsbereich interpretierte der Audi-Fahrer das zögerliche Verhalten der VW-Fahrerin falsch und ging davon aus, dass diese auf ihre Vorfahrt verzichten würde. Beide fuhren anschließend in den Einmündungsbereich ein, wo es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der VW Polo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag, im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 15:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Kalkofenstraße einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Remshalden: Rauchen am Steuer ist teuer

Dass Zigarettenrauchen ein kostspieliges Laster ist, ist bekannt. Besonders teuer kam seine Nikotinsucht einen 27-jährigen Peugeot-Fahrer aber am Dienstagnachmittag zu stehen. Der Mann fuhr gegen 15:15 Uhr den Birnblütenweg entlang und genoss während der Fahrt eine Zigarette. Als ihm diese aus der Hand glitt und er sich nach der Zigarette bückte, kam er zu weit nach links und prallte frontal gegen einen am Straßenrand geparkten Hyundai. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Der Peugeot war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ob der Mann seine Zigarette anschließend noch zu Ende rauchte, ist nicht bekannt.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Montag, 17:45 Uhr und Dienstag, 6:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Straße Am Kätzenbach am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin missachtete am Dienstag, gegen 14 Uhr im Einmündungsbereich Burgstraße / Ulrichstraße die Vorfahrt einer 55-jährigen VW-Fahrerin. Bei der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Rund 6500 Euro Schaden sowie zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, gegen 14:15 Uhr. Ein 45 Jahre alter VW-Fahrer fuhr die Falkenstraße in Richtung Paul-Dannenmann-Straße entlang und missachtete an der Kreuzung zur Hundsberger Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 65-jährigen Mini-Fahrerin. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Schorndorf: Unfallflucht auf Fitnessstudio-Parkplatz

In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag ein Kleinkraftrad, das auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Stuttgarter Straße geparkt war. Der Schaden am Zweirad beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 an das Polizeirevier Schorndorf zu wenden.

Backnang: Kleidung vor Ladengeschäft entwendet

Waren im Wert von mindestens 1000 Euro entwendete am Dienstagabend ein noch unbekannter Dieb. Er leerte einen im Außenbereich vor einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Obstmarkt stehenden Kleiderständer nahezu komplett. Weil der Dieb etwa 20 Kleidungsstücke abtransportierte, könnte er durchaus bei der Flucht in der Backnanger Innenstadt aufgefallen sein. Wer Hinweise zum Diebstahl machen kann, der gegen 18.30 Uhr verübt wurde, wird gebeten, dies dem Polizeirevier Backnang unter folgender Rufnummer mitzuteilen: 07191/909-0.

Backnang: Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Am Dienstagmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Ein 61-jährige Fahrer eines Pkw Honda wollte aus der Häfnersgasse geradeaus über die K1897 in die Strümpfelbacher Straße fahren. Der 59- jährige Motorradfahrer querte ihn auf der K1897 von Oppenweiler kommend. Doch weil der 61-Jährige das vorfahrtsberechtigte Motorrad übersah, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro.

