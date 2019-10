Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Unachtames Wendemanöver...

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei seinem unachtsamen Wendemanöver am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der K 4156 achtete ein aus Ludwigshafen stammender VW Golf-Fahrer nicht auf einen ordnungsgemäß fahrenden Roller-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 62-jährige Roller-Fahrer wie auch seine Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn und zogen sich leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

