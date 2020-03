Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Personensuche - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Hubschraubereinsatz bei Personensuche

Am Donnerstagmittag suchte die Polizei nach einem Patienten, der gegen 11.30 Uhr eine psychiatrische Einrichtung in Winnenden unerlaubt verlassen hatte. Der 26-jährige Mann war in dieser Einrichtung gerichtlich untergebracht. Bei der Suche nach den Patienten hatte die Polizei mehrere Streifenwägen als auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Gesuchte konnte kurz vor 13 Uhr zwischen Schwaigheim und Zillhardtshof von der Polizei angetroffen und in die Einrichtung zurückgeführt werden.

Schorndorf: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch 17:30 Uhr bis Donnerstag 10:30 Uhr wurde im Heinrich-Rorbeck Weg ein PKW der Marke VW Golf beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen das geparkte Auto und flüchtete anschließend. An Hand von Lackspuren ist davon auszugehen, dass unfallbeteiligte Auto weiß lackiert war.

Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug werden von Polizeirevier Schorndorf unter 07181/204-0 entgegengenommen.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Einen Gesamtsachschaden von ungefähr 7.500 Euro verursachte eine 31- jährige Passat-Fahrerin als sie am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr von der Kastellstraße nach links auf die Untermühlstraße einbog. Sie übersah hierbei den von links kommenden 72- jährigen Audi-Fahrer, der sich auf der vorfahrtberechtigten Straße befand. Durch die Kollision entstanden keine Personen- jedoch erhebliche Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

Kernen im Remstal: Auto beschädigt

In der Wiesenstraße wurde ein Pkw Jeep mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung des Autos mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise zur Tat, die zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Fellbach: In Fitnessstudio eingebrochen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Bruckstraße in ein Fitnessstudio eingebrochen. Die Täter öffneten dazu gewaltsam mehrere Türen und entwendeten in dem Gebäude einen aufgefundenen Möbeltresor, in dem sich Bargeld befand. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun zur Klärung der Tat unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise.

