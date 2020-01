Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kellereinbrüche

Kleve (ots)

Unbekannte sind am zurückliegenden Wochenende in die Kellerräumlichkeiten mehrerer Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Hierbei wurden zumeist die Zugangstüren aufgehebelt. Die Tatorte liegen auf der Graben-, Tiergarten, Hagschen Straße, Am Spoyufer sowie auf der Hoffmannallee. Erbeutet wurden u.a. eine Playstation sowie Angelruten oder die Täter blieben ohne Beute. An zwei Tatorten ließen die Unbekannten zwei Damenräder sowie ein ältere Digitalkamera zurück. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und sucht Zeugen. (SI)

