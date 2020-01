Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Aldekerk - Unfallflucht vor Weihnachten/Dringend Zeugen gesucht

Kerken (ots)

Bereits am 27.12.2019 wurde in einer Pressemitteilung von einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Aldekerk berichtet. Der Unfall ereignete sich am Montag, den 23.12.2019 gegen 19:10 Uhr. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Kerken war auf der Umgehungsstraße unterwegs, als sich in Höhe der Ampelkreuzung der Rheurdter Straße ein Audi 80 mit einer älteren Person aus Richtung Krefeld näherte und sich zwischen die in Gegenrichtung wartenden Fahrzeuge der Geradeaus- und Linksabbiegerspur zwängte. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne Personalien zu hinterlassen. Inzwischen kann gesagt werden, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen Audi 80 aus den Baujahren 1991-1994 handelt. Der Audi ist vorne links nicht unerheblich beschädigt, weißes Blinkerglas blieb an der Unfallstelle zurück. Zeugenaussagen zufolge wurde das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt vermutlich von einer älteren Frau gefahren. Nach dem Unfall hielt der Audi kurz vor der ARAL-Tankstelle am Rand der Fahrbahn an und bleib dort einen Moment stehen. Hier wurde die ältere Dame von anderen Verkehrsteilnehmern angesprochen. Denkbar wäre auch, dass es sich bei der Unfallverursacherin um eine Person handelt, die über die Feiertage jemanden im Bereich Kerken/Aldekerk besucht haben könnte. Die Polizei Geldern bittet Zeugen, die Angaben zu Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können, sich unter der Telefonnummer 02831-1250 zu melden. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell