Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - EC-Kartendieb gesucht

Hamm (ots)

Am 22. Juni 2019 wurde im Zeitraum von 11.15 Uhr bis 13.15 Uhr auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz während eines Trödelmarktes eine Handtasche aus einem geparkten Pkw gestohlen. In dieser Handtasche befand sich unter anderem eine Bankkarte, mit der im Anschluss mehrfach Geld an Automaten der Sparkasse Hamm abgehoben wurde.

Hierbei wurde eine unbekannte männliche Person gefilmt. Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Wer erkennt die Person? Hinweise werden unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegengenommen.(hei)

