Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte am Montag, 16. September ein 21-jähriger Ladendieb am Westentor festgenommen werden. Gegen 17.30 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv wie der Tatverdächtige mit Diebesgut ein Geschäft an der Bahnhofstraße verließ und nahm die Verfolgung auf. In Höhe eines Imbisstandes an der Bahnhofstraße sprach der 21-Jährige eine Frau an und verkaufte ihr ein Parfum, welches er zuvor gestohlen hatte. Anschließend ging er weiter in Richtung Westentor, wo er von den eingesetzten Beamten festgenommen werden konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes stellte die Polizei weiteres Diebesgut sicher. Er sitzt nun im Polizeigewahrsam. Die unbekannte Käuferin mit südeuropäischem Erscheinungsbild ist zirka 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

