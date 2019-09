Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kurze Flucht eines Schmuckdiebs

Hamm-Mitte (ots)

Aufmerksame Passanten und ein Verkäufer konnten am Dienstag, 16. September, gegen 16 Uhr, die Flucht eines Diebes in der Bahnhofstraße stoppen. Zuvor ließ sich der tatverdächtige 24-Jährige in einem Schmuckgeschäft an der Bahnhofstraße eine Silberkette zeigen. Während der Verkäufer die Kette auf eine Waage legte, griff der Dieb nach dem gesamten Tablett mit mehreren Ketten und rannte damit aus dem Laden. Die Flucht endete bereits nach wenigen Metern. Er ließ sich widerstandslos von Passanten und dem hinterhereilenden Verkäufer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die nahm den Mann ohne festen Wohnsitz dann fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam.(hei)

