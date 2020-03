Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten- Kollision im Bereich der Autobahnzufahrt

Bünde (ots)

(sls) Am vergangenen Samstag (14.3.) kam es auf der Hansastraße in Bünde zu einem Unfall, bei dem die Beifahrerin eines Unfallbeteiligten leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 18.45 Uhr befand sich ein 50- jähriger Golf Fahrer aus Rödinghausen mit zwei weiteren Insassen auf der Hansastraße in Richtung Bünde. Im Einmündungsbereich der Zufahrt BAB A 30 Fahrtrichtung Hannover beabsichtigte er nach links auf den weiteren Verlauf der Hansastraße in Richtung Bünde abzubiegen. Hierbei übersah er jedoch einen von rechts kommenden Fahrer eines Kia Picanto. Der 61-Jährige aus Bünde befuhr zum Unfallzeitpunkt die Abfahrt der BAB A 30 aus Richtung Osnabrück kommend und wollte nach links auf die Hansastraße Richtung Rödinghausen abbiegen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 58-jährige Beifahrerin des Bünders leicht verletzt. Für die weitere ärztliche Behandlung wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnte nach ambulanter Behandlung jedoch wieder entlassen werden. Der KIA wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

