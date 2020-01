Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeuge beschädigt

Nienstädt/Seggebruch (ots)

(ma)

Auf der Schachtstraße in Seggebruch wurden von Dienstag auf Mittwoch an drei geparkten Pkw die Scheibenwischer verbogen und an einem abgestellten Motorroller der Rückspiegel vorsätzlich beschädigt. Zwei der beschädigten Fahrzeuge standen auf einem Privatgrundstück, die beiden anderen Fahrzeuge auf dem unmittelbar angrenzenden Parkstreifen.

