Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Raub auf Tankstelle -Zeugen gesucht-

Linsburg (ots)

(opp) Am Freitag, 03.01.2019, gegen 18:35 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die Tankstelle in Linsburg / Meinkingsburg. Unbekannter männlicher Täter betrat den Verkaufsraum und forderte unter Drohung mit einem großen silberfarbenen Küchenmesser die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter eine geringe Menge Bargeld und einige Zigarettenschachteln erbeutet hatte flüchtete er zu Fuß in grober Richtung eines nahegelegenen Restaurants. Der Täter wird als schlank und mittelgroß beschrieben. Er hat kurzrasierte bzw. sehr kurz geschnittene dunkele Haare. Das Alter wurde auf 25 - 30 Jahre geschätzt. Er sprach akzentfrei deutsch. Das Raubgut hatte er in einen mehrfarbigen Stoffbeutel verstaut. Bei der Tatausführung war er im Mundbereich mit einem schmalen Schal, grau mit eventuell helleren Stoffanteilen, maskiert. Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei Hoya Zeugen die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere wird als Zeugin eine ca. 30 Jahre alte Frau, blonde Haarfarbe, gesucht. Die Frau hatte unmittelbar nach dem Tatgeschehen den Verkaufsraum betreten und nach Weisung der Angestellten wieder verlassen. Weiterhin wird ein männlicher Zeuge gesucht der nach dem Tatgeschehen sein Fahrzeug betankt hatte.

Hinweise bitte an die Polizei Hoya unter 04251/934640 oder die Polizei Nienburg unter 05021/9778-0.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell